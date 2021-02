Por Lili Bustilho

Publicado 13/02/2021 12:00

ITAPERUNA - O Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus Itaperuna promoverá no dia 22 de fevereiro, às 16h, a roda de conversa "Mulheres e as formas de fortalecimento de suas trajetórias". O evento é uma ação do projeto de pesquisa "Empreendedorismo Feminino e Empoderamento de Meninas - uma abordagem necessária". As inscrições são abertas ao público em geral e podem ser feitas pelo site https://eventos.iff.edu.br/rodadeconversa2 O evento será online e terá transmissão pelo IFF Tube Campus Itaperuna, a página oficial do campus no Youtube, que pode ser acessada no endereço https://www.youtube.com/ifftubecampusitaperuna . A medição será feita pela professora do IFF Itaperuna Josélia Amaral, que é coordenadora do projeto "Empreendedorismo Feminino e Empoderamento de Meninas", e terá como palestrante Carine Passos, cientista social, mestranda em Sociologia Política, pesquisadora no Núcleo de Novos Estudos Sobre Desigualdade Social e conselheira no Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Macaé.De acordo com Josélia Amaral, o objetivo da roda de conversa é discutir questões relacionadas à presença da mulher na esfera do trabalho. "As mulheres ainda se veem em lugares mais marginalizados do que os homens ganhando salários menores, por exemplo. Nesse sentido, é importante tomarmos consciências dessas formas de organização, de acesso e legitimação de quem pode e deve ocupar espaços de poder e de tomadas de decisão. O processo de tomada de consciência passa pela identificação dos problemas estruturais para que seja possível pensar a construção de novas formas de executar projetos, elaborar políticas internas e construir empreendimentos", afirma a professora.O IFF Itaperuna segue com suas atividades presenciais suspensas. É possível entrar em contato com os setores administrativos, das 8h às 17h, pelo telefone (22) 3826-2300 e pelo e-mail [email protected]