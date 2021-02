Por Lili Bustilho

SANTO ANTÔNIO DE PÁDIA- Um homem de 27 anos foi flagrado vendendo drogas em frente a sua residência em Marangatu, distrito de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua) que atuam no Serviço de Inteligência (P2) junto com o Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) foram verificar informações que indicavam para uma pessoa realizando o tráfico de drogas em uma residência na Rua da Caixa da D’Água.Em um ponto estratégico, os militares observaram usuários chegando ao endereço e comprando entorpecentes. No momento que seria feita abordagem o suspeito teria corrido para o interior do imóvel . Ele foi alcançado e detido. Durante buscas os agentes apreenderam 134 pinos de cocaína, 71 tabletes e nove buchas de maconha, um revólver da marca Rossi de calibre 32 e R$ 505. De acordo com a Polícia, o envolvido recebia o usuário de drogas à porta de sua casa e em seguida pulava o muro do cemitério - com cerca de 5 m de altura - localizado em frente a residência, pegava o material entorpecente dentro de uma cova e repassava ao comprador.

O fato foi apresentado pelos policiais sargentos Ed Paulo, Peterson, Mozer e cabos Rocha, Saloto e Da Silva à 136ª DP onde o homem foi autuado por tráfico de drogas com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 e no artigo 14 da Lei 10826/03, o Estatuto do Desarmamento, permanecendo preso à disposição da Polícia Civil.