Por Lili Bustilho

Publicado 14/02/2021 11:28 | Atualizado 14/02/2021 14:25

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Dois homens, de 22 e 27 anos, foram flagrados vendendo drogas na Rua Dídimo Bernardes da Silveira, bairro Ibitinema, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° Batalhão de Policia Militar (Santo Antônio de Pádua-RJ) que atuam no Serviço de Inteligência (P2) junto com militares da 1ª Cia do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo 1) e setor "U" receberam informações que apontavam para o tráfico de drogas, na divisa do Rio com a cidade mineira de Pirapetinga, próximo a um estabelecimento comercial, onde pessoas estariam utilizando um pasto aberto para comercializar entorpecentes aproveitando durante à noite a escuridão do local. Uma operação policial foi montada sendo observado o momento da venda de entorpecentes feita pelos dois rapazes. Durante abordagem foi encontrado com o mais velho 62 pinos de cocaína (41,2 gramas) e a quantia de R$ 126; já o mais novo estava com 9 buchas de maconha (9,7 gramas) e R$ 50. Cada suspeito guardava o material em uma sacola junto ao corpo.



O fato foi apresentado pelos policiais sargentos Ed Paulo, Peterson, Jacintho, Curty, Rodrigues e Ronaldo junto com os cabos Rodrigues e Laureano à 136ª DP (Miracema). A dupla foi autuada por tráfico de drogas e associação ao tráfico com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e permaneceram presos à disposição da Polícia Civil.