Fato foi registrado como lesão corporal mútua. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 15/02/2021 13:41 | Atualizado 15/02/2021 13:43

ITAPERUNA - Um homem de 33 anos levou uma facada, após desentendimento entre a vítima e uma jovem de 22, na Rua Noemia Godinho Bittencourt, bairro Aeroporto, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) foram informados que ambos se agrediram. Ela teria pegado uma faca e acertado as costas do homem. Ele foi socorrido ao Hospital São José do Avaí. O fato foi registrado como lesão corporal mútua e as partes envolvidas vão responder em liberdade.