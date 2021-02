Apreensão de 525 gramas de maconha. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/02/2021 13:37

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Quatro tabletes de maconha foram apreendidos, no bairro Asa Branca, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, após um homem em atitude suspeita ser perseguido por policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ). Durante patrulhamento de rotina pela Rua José Garcia de Campos, militares da 2 Cia tiveram a atenção voltada para o suspeito que ao perceber a aproximação dos agentes saiu correndo, pulou um muro e invadiu uma residência.



Assustado, um morador fez contato com os policiais e contou que sua casa havia sido invadida. Buscas autorizadas foram feitas no imóvel sendo encontrado perto do muro um pacote com o material que após perícia resultou em 525 gramas de maconha. O proprietário do material não foi localizado até o fechamento desta reportagem.