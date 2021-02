O fato foi presentado ao plantão da 136ª DP, onde envolvido foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/02/2021 19:00

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Um homem de 27 anos foi preso com um revólver calibre 38, seis munições intactas e quatro deflagradas no bairro Cidade Nova, Santo Antônio de Pádua, no Noroeste fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua) foram informados pela Sala de Operações (SOP) que um condutor em um Honda Civic teria efetuado disparos de arma de fogo. Durante buscas, o suspeito foi abordado na Rua Projetada, próximo do local conhecido como “Biquinha”, sendo encontrado no interior do carro o material ilícito.





O fato foi presentado ao plantão da 136ª DP (Pádua), onde envolvido foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma com base no artigo 15 da Lei 10.826/03. Foi estipulada uma fiança no valor de R$ 10 mil, mas até o fechamento desta reportagem não foi confirmado o pagamento arbitrado. O motorista ficou preso à disposição da Polícia Civil.