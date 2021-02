O caso foi apresentado à 142ª DP onde foi registrado como fato atípico. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/02/2021 16:00

CAMBUCI - Um jovem de 20 anos foi detido com um simulacro de pistola, na Rua Ernesto Paiva, em Cambuci, no Noroeste Fluminense, após denúncia sobre uma pessoa portando arma de fogo ilegalmente no local. Policiais do 36° Batalhão de Policia Militar (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram verificar informações passadas a Sala de Operações (SOP) que apontavam para um homem armado próximo ao mercado municipal. Durante revistas no veículo do suspeito foi encontrado um simulacro de pistola. O caso foi apresentado à 142ª DP onde foi registrado como fato atípico sendo o motorista liberado, após prestar depoimento.