Pesquisas demonstram o aumento do consumo de chás e produtos naturais para se obter uma melhor qualidade de vida. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/02/2021 12:47

Durante a pandemia do novo coronavírus o consumo de suplementos alimentares teve um grande aumento. Publicações na internet, publicidade em redes sociais e marketing foram alguns dos meios que impulsionaram esse consumo durante a pandemia e intensificaram a sua importância.



Organizações do segmento laboratoriais, que começaram empreendendo nos anos 90, alavancaram o setor como explica o empreendedor Marcos Mendes. “A busca por uma vida saudável intensificou ainda mais depois da pandemia. Hoje a sociedade já tem a ciência que precisa das suplementações certas para uma vida em harmonia”, diz o empresário que tornou uma marca referência e reconhecida por seus produtos com histórico comprovado de segurança, qualidade e eficácia.



Um outro fator que contribuiu, foi a busca durante a pandemia de produtos rejuvenescedores e a preocupação com a saúde. Pesquisas demonstram o aumento do consumo de chás e produtos naturais para se obter uma melhor qualidade de vida associada a prática de atividades físicas.



Conforme a busca foi aumentando e consequentemente o consumo, as empresas estão cada vez mais em buscando se atualizar e melhorar o processo de seus produtos desde o início até o resultado final. “A inovação foi a utilização de cápsulas vegetais nos anos 2000, que mais tarde virou tendência no Brasil e no mundo”, afirma Marcos Mendes. Em 2018, antes mesmo do surto da Covid-19, as marcas brasileiras de vitaminas chamaram atenção do mundo.

O empreendedor Marcos Mendes destaca que aumento do consumo favoreceu tanto na geração de empregos quanto na consciência social em torno da saúde, umas das grandes preocupações nos últimos meses. Foto: divulgação