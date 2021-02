O fato foi apresentado à 143ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 18/02/2021 10:00

ITAPERUNA - Dois homens, sendo 38 e 39 anos, foram detidos com três pinos de cocaína no Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A dupla que estava em um ciclomotor de cor preta com placa do RJ e foi abordada na Rua Orlando Raeli, por policiais do 29º Batalhão de Polícia Militar que atuam no setor Bravo II. Após revista foi encontrado o material com a identificação do valor de R$ 20 cada. O fato foi apresentado à 143ª DP.