O menor infrator permaneceu apreendido à disposição da Polícia Civil na 139ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/02/2021 12:51 | Atualizado 17/02/2021 14:45

PORCIÚNCULA - Um jovem de 17 anos foi apreendido no fato análogo de tráfico de drogas durante uma ação do 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ), no bairro Santo Antônio, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Os militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) que atuam na 3ª Cia foram à Rua Achiles Vieira Folly verificar a informação que apontava para um jovem conhecido como “vapor” de uma facção criminosa que faria acerto de contas dos entorpecentes vendidos no dia anterior na localidade conhecida como Grenville. O suspeito foi localizado e revistado sendo encontrado R$ 550.

O adolescente teria confessado que o dinheiro seria referente a venda de drogas. Os agentes encontraram ainda um aparelho celular, que estaria sendo utilizado pelo envolvido para manter contato com presidiários, líderes de uma facção. Em diligências na residência onde ele costuma dormir, os policiais encontraram uma sacola contendo 33 buchas de maconha e 33 pinos de cocaína. O fato foi apresentado pelos policiais sargentos Prevato e Eduardo junto com os cabos Marquioti e França à 139ª DP onde o menor infrator permaneceu apreendido à disposição da Polícia Civil.