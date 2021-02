O fato foi apresentado à 143ª DP onde o rapaz ficou preso à disposição da Polícia Civil. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/02/2021 17:23

ITAPERUNA - Um homem de 25 anos foi preso por receptação após ocorrência de furto de uma bicicleta da marca Lotus furtada na Rua José de Assis Barbosa, no Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A recuperação ocorreu em menos de 48 horas após o crime. Policiais do 29° Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna) que atuam no setor Alfa 2 durante patrulhamento pela Rua Rubens Tinoco Ferraz observaram o envolvido com uma bike das mesmas características da que havia sido furtada. Ao avistar a equipe o suspeito tentou fugir mas foi abordado. A vítima, que é um agente da Guarda Civil Municipal (GCM), reconheceu o objeto e apresentou a nota fiscal. O fato foi apresentado à 143ª DP onde o rapaz ficou preso à disposição da Polícia Civil após ser autuado pelo crime de receptação.