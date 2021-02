O fato foi apresentado à 136 DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 18/02/2021 08:00

APERIBÉ - Uma mulher de 39 anos foi surpreendida com um simulacro de pistola em seu estabelecimento comercial, na zona rural de Aperibé, no Noroeste Fluminense, após denúncia que apontava para um jovem armado e vendendo drogas nas proximidades do local. Policiais do 36° Batalhão de Polícia Militar (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram verificar as informações e ao chegarem ao comércio da mãe do suspeito o objeto foi encontrado. O fato foi apresentado à 136 DP onde foi registrado como fato atípico e o rapaz liberado, após prestar depoimento.