O fato foi apresentado à 135 DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 18/02/2021 12:00

CAMBUCI - Uma motocicleta furtada foi recuperada no bairro Frecheiras, em Cambuci, no Noroeste Fluminense. Ação ocorreu enquanto o proprietário ainda registrava o crime. Policiais do 36° Batalhão de Polícia Militar (Santo Antônio de Pádua-RJ) durante patrulhamento pela localidade conhecida como Beira Rio se depararam com o veículo abandonado e ao fazerem a consulta ao sistema SINESP nada de irregular foi constatado. Por ter a placa de Miracema os militares fizeram contato por telefone com a 3ª Cia sendo informados que a moto havia sido furtado e que o proprietário estaria na 135 DP efetuando o registro do furto. O fato foi registrado sendo o veículo entregue ao proprietário após perícia.