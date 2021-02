O fato foi apresentado à 148ª DP (Italva) onde a mulher foi autuada por furto a estabelecimento comercial e permaneceu presa à disposição da Polícia Civil. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 18/02/2021 15:22

CARDOSO MOREIRA - Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante por furto a estabelecimento comercial no Centro de Cardoso Moreira. Policiais do 29ºBPM foram informados pela funcionária de uma loja de utilidades que uma cliente havia furtado dinheiro no local. Os agentes analisaram imagens do circuito de segurança e realizaram buscas nas proximidades. A suspeita foi localizada e teria confessado ter cometido o delito, mas alegou ter pegado R$ 500 e não R$ 650, conforme relato da funcionária. Durante revista foi encontrado mais R$ 200 com a envolvido. O fato foi apresentado à 148ª DP (Italva) onde a mulher foi autuada por furto a estabelecimento comercial e permaneceu presa à disposição da Polícia Civil. Foi devolvido para a vítima o valor de R$ 650.