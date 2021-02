Suspeito permanecerá à disposição da Justiça em unidade prisional cumprindo prisão preventiva. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 20/02/2021 09:00

LAJE DO MURIAÉ - Um jovem de 21 anos, considerado foragido da Justiça de Macaé, no Norte Fluminense, onde responde por suspeita de assalto, homicídio e tráfico de drogas, foi preso em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM localizaram o suspeito, D.T.C, na Rua Ferreira César, na Praça Capitão Vigilato e o conduziram até a 137ª DP (Miracema) onde ele aguardava para ser transferido ao sistema prisional e permanecer à disposição da Justiça cumprindo prisão preventiva.