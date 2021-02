O fato foi apresentado à 139 DP onde os dois envolvidos foram autuados com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 18/02/2021 18:00

PORCIÚNCULA - Dois homens, sendo 30 e 33 anos, foram presos em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas com cerca de 2 kg de cocaína em um Fiat Uno de cor cinza, no bairro Santo Antônio, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ) que atuam no Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) junto com o setor Tango da 3 Cia foram à Rua Achiles Foly verificar informação passada pela Sala de Operações (SOP) sobre um veículo que tinha saído da cidade mineira de Antônio Prado com drogas. O automóvel suspeito foi localizado próximo a RJ-230 mas o motorista não acatou a ordem de parada sendo iniciada uma perseguição momento em que os militares perceberam que um dos ocupantes arremessou de dentro do veículo uma mochila preta. Após abordagem e buscas foi constado que o objeto escondia 2.680 pinos de cocaína totalizando 2 kg do entorpecente. O fato foi apresentado à 139 DP onde os dois envolvidos foram autuados com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e permaneceram presos à disposição da Polícia Civil para posterior apresentação a audiência de custódia e demais medidas cabíveis.