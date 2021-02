Equipes da Defesa Civil Municipal se mantém de prontidão e monitorando o volume de água que passa pela cidade. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 19/02/2021 13:33

NATIVIDADE - O nível do Rio Carangola, em Natividade, no Noroeste Fluminense, ainda é considerado dentro da normalidade, de acordo com a Defesa Civil Municipal. Apesar da fortes chuvas registradas nas últimas horas no estado de Minas Gerais, durante a medição realizada pelo órgão às 12 horas, desta sexta-feira (19), a cota do canal registrava 3,25 metros, enquanto que a cota de transbordo é 5,20 metros. Ainda assim, equipes se mantém de prontidão e monitorando o volume de água que passa pela cidade.



De acordo com o site Climatempo, a previsão para esta sexta-feira (19) é de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 19° e máxima 27°; chuva prevista 40mm - 90%. Já o sábado (20) deve ser com possibilidade de sol com muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Temperatura mínima 20° e máxima de 25°; chuva prevista de 50mm - 90%.