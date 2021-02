No momento em que estava sendo realizada abordagem, o suspeito recebeu um pedido pelo celular para que comprasse chá de maconha. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 20/02/2021 11:00

NATIVIDADE - Um jovem de 23 anos, que já estava sendo monitorado pela polícia, foi preso por associação ao tráfico de drogas, no bairro Balneário, em Natividade, no Noroeste Fluminense. Agentes do 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ) já haviam sido alertados que o rapaz iria depositar dinheiro para traficantes a pedido de sua irmã, conhecida por envolvimento com o comércio de entorpecentes. Uma ação foi montada pelo Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) na RJ-220 (ao lado do Hospital) sendo o suspeito abordado quando seguia de moto sentido ao Centro. Com ele foram apreendidos R$ 2.199, além de telefone celular. O envolvido não soube explicar a procedência do dinheiro.



No momento em que os militares verificavam o aparelho, chegou mensagem de uma mulher – ainda não identificada – demonstrando interessada em comprar 25 gramas de “chá”, que segundo o jargão popular, se trataria de maconha. A compradora marcou encontro com o possível vendedor no Centro da cidade. Os policiais foram até o local combinado e localizaram a mulher de 27 anos. Autuado em flagrante na 140ª DP, o homem ficou à disposição da Polícia Civil onde passaria por audiência de custódia. antes de ser levado ao sistema prisional.