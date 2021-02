Após levantamento de informações, as equipes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo 1 e 2) localizaram a residência utilizada como possível "Tribunal do tráfico". Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 21/02/2021 21:41 | Atualizado 21/02/2021 21:52

ITAPERUNA - Um adolescente de 16 anos foi apreendido e um homem de 34 anos preso em flagrante por suposto envolvimento com o tráfico e associação ao tráfico de drogas neste domingo, 21, no bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° Batalhão de Polícia Militar que atuam na 1ª Cia tiveram acesso a vários vídeos divulgados em uma rede social mostrando "traficantes" do referido bairro espancando dois jovens por possível briga entre facção criminosa. Após levantamento de informações, as equipes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo 1 e 2) localizaram a residência utilizada como possível "Tribunal do tráfico".

No local, os agentes teriam visto o jovem fazendo contato com um motociclista em frente ao imóvel. Ao perceber a chegada da PM, a dupla teria empreendido fuga. O condutor da moto não foi alcançado, mas nas diligências em um beco cinco pessoas foram abordadas, entre estas o adolescente sendo encontrado com ele R$ 130. Durante revista na casa do envolvido - mais velho - foram apreendidos 15 pinos de cocaína (5,54g); uma bucha de maconha (1,37g); R$50 e anotações do tráfico. Nenhum dos suspeitos assumiu ser o dono do material entorpecente. A ocorrência foi apresentada à 143ª DP onde o homem de 34 anos foi autuado com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Já o menor infrator foi autuado por fato análogo as mesmas tipificações sendo liberado, após prestar depoimento e entregue ao responsável. Os outros detidos forma ouvidos como testemunhas e liberados.