O fato foi apresentado à 136ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/02/2021 09:30

ITAOCARA - Um homem de 35 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, em Jaguarembé, distrito de Itaocara, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° Batalhão de Polícia Militar (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram verificar informações que indicavam uma pessoa armada na Rua Alcebíades de Carvalho. Após abordagem e revista no interior de um veículo foi encontrado um revólver calibre 38 com 6 munições intactas e uma garrucha calibre 22 com 5 munições intactas. O fato foi apresentado à 136ª DP sendo o envolvido autuado com base no artigo 14 da Lei 10.826/03 e liberado após o pagamento da fiança de R$ 1.500.