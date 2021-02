Por O Dia

Publicado 23/02/2021 11:48

O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) realizará leilão de veículos, nesta quinta-feira (25/02), às 10h. Os lances só poderão ser dados de forma on-line. Serão oferecidos 47 lotes neste último leilão do mês de fevereiro. É importante lembrar que os veículos arrematados devem ser retirados do depósito no estado em que foram adquiridos.Para participar, basta acessar o site do leiloeiro (www.rebocarleiloes.com.br). As fotos ilustrativas e descrições dos lotes já podem ser vistas no site. As informações cadastrais são confidenciais e guardadas em sigilo, sendo utilizadas para emissão de nota fiscal.Os interessados podem agendar visita para ver os veículos, na quarta-feira (24/02), das 10h às 16h, no pátio de Vargem Grande (Estrada dos Bandeirantes, 28.137) O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp (21) 99862-9879 ou pelo e-mail [email protected] Informações, editais e datas dos próximos leilões estão disponíveis no site do Detro-RJ (www.detro.rj.gov.br).