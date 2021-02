O fato foi apresentado à 136ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 24/02/2021 11:30

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Um homem de 31 anos foi preso em flagrante com 134 pinos de cocaína e R$ 330, no bairro Ibitinema, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º Batalhão de Polícia Militar foram à Rua 03 verificar informação sobre uma carga de material entorpecente enterrada próximo as margens do rio Pomba tendo o possível traficante em seguida entrado em uma residência. As equipes realizaram diligências e localizaram a droga indo até a casa do suspeito onde foi feito contato com a proprietária do imóvel que teria autorizado a entrada da dos agentes. O envolvido foi encontrado no quarto e teria assumido a propriedade do material. O fato foi apresentado à 136ª DP, onde o homem foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06, permanecendo preso para posteriormente passar por uma audiência de custódia e ficar à disposição da justiça no sistema prisional.