O fato foi apresentado à 148ª DP (Italva). Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 24/02/2021 07:30

CARDOSO MOREIRA - Um homem de 45 anos foi detido após a PM encontrar em sua residência no bairro Catarino, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, material supostamente usado como embalagem para a posterior comercialização de drogas. Policiais do 29º Batalhão de Polícia Militar verificando denúncia foram à Rua João José Dos Santos onde abordaram o suspeito saindo de sua residência. Durante revista pessoal foi encontrada R$ 168. Após indagação da equipe, o envolvido teria autorizado a entrada no imóvel e após as buscas foram encontrados um bucha de maconha (1,59 gramas), vários papelotes vazios de cocaína, uma balança de precisão e materiais para embrulhar droga. De acordo com a PM, toda a ação foi presenciada por uma testemunha. O fato foi apresentado à 148ª DP (Italva).