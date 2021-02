Município teve registros de deslizamentos de terra. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 24/02/2021 07:30

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Bairros e localidades à margens do Rio Itabapoana, no perímetro de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, além de residências localizadas perto de encostas, sofrem com transtornos e prejuízos causados pelas fortes chuvas do último fim de semana. Município enfrenta danos materiais, ambientais e humanos. Considerando estes fatores, o prefeito Paulo Sergio Cyrillo, decretou a situação de emergência na cidade.



O ato regulamentar tem como base os registros de inundações e enxurradas em bairros e distritos; deslizamento de solo atingindo estradas municipais e rodovias estaduais; interdição de ruas e grande número de pessoas desalojadas e desabrigadas. As principais áreas afetadas são os bairros Centro, Pimentel Marques, Lia Márcia, Santa Rosa, Bela Vista, Bairro Novo, José Lima, Santa Terezinha, Oscar Campos e os distritos de Carabuçu, Usina Santa Izabel, Rosal e Barra de Pirapetinga.



A orientação aos moradores de áreas ribeirinhas é a de que recolham seus documentos e pertences pessoais e guarde-os em local seguro. O indicado é levantar os móveis e procurar abrigo na casa de familiares, amigos ou em pontos de apoio disponibilizados pelo município. Os moradores de áreas de encosta devem ficar atentos ao risco de deslizamento. Em caso de emergência, a população bonjesuense deve entrar em contato com a Defesa Civil Municipal pelo telefone: (22) 3831-1403 ou (22) 99943-0692.