Suspeitos foram autuados com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11343/06 permanecendo presa à disposição da Polícia Civil. Foto: divulgação/ internet

Por Lili Bustilho

Publicado 24/02/2021 14:08

PORCIÚNCULA - Dois jovens - 18 e 19 anos - foram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas, no bairro João Francisco Braz, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) receberam informação apontando que um suspeito foi até a Rua Queirós Hassim buscar drogas. O rapaz de 19 anos foi localizado sendo encontrado 545 pinos de cocaína; ele teria confessado que o entorpecente seria comercializado em Natividade, município vizinho. Continuando a ação, os agentes souberam que o fornecedor do material estava próximo ao terminal rodoviário. No local indicado, os militares encontraram o jovem de 18 anos e o caso foi apresentado à 139ª DP. A dupla foi autuada com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11343/06 permanecendo presa à disposição da Polícia Civil. Uma audiência de custodia é realizada antes dos envolvidos provavelmente serem encaminhados ao sistema prisional onde ficarão à disposição da justiça.