Evento será realizado cumprindo os protocolos necessários de segurança e proteção contra a Covid-19. Foto: divulgação/PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 07/03/2021 17:30

PORCIÚNCULA - Uma ação de cidadania em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, será realizada no próximo dia 08, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenadoria da Saúde da Mulher, está organizando o momento dedicado à mulher porciunculense que terá início às 8 horas no Centro Cultural e contará com a presença das médicas ginecologista Fabiane Simões e clínica geral Maria do Carmo na abertura da campanha de prevenção do câncer de colo de útero e agendamento de preventivos. O evento será realizado cumprindo os protocolos necessários de segurança e proteção contra a Covid-19, obedecendo recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Decreto Municipal.

O secretário de saúde do município, Higino Lira, explicou ao DIA que "esse projeto tem a importância para chamar a atenção da sociedade, especialmente das mulheres porciunculenses, sobre necessidade de estarem cuidando da saúde, pois a prevenção é a melhor alternativa para se evitar problemas graves. Adotando cuidados constantes temos a possibilidade de um diagnóstico precoce, o que indubitavelmente trará um maior êxito num eventual tratamento", disse.



Publicidade

Higino acrescentou que serão realizados preventivos em todas as UBS, além do atendimento ginecológico e obstetra na Saúde da Mulher e nas UBS dos distritos de Santa Purilândia e Santa Clara.