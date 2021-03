Covid-19: Noroeste Fluminense apresenta risco moderado. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 06/03/2021 13:30

A 20ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 mostra que a situação da pandemia se encontra em risco moderado (bandeira laranja) no Noroeste Fluminense. A Região saiu da bandeira vermelha. A análise compara a semana epidemiológica 07 (de 14 a 20 de fevereiro) com a 05 (de 31 de janeiro a 06 de fevereiro) de 2021.

Em baixo risco (amarelo) estão seis regiões do Estado do Rio de Janeiro: Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba, Metropolitana II, Serrana, Baixada Litorânea e Norte. A região Metropolitana I passou da bandeira amarela para laranja. Já a região Centro-Sul evoluiu da bandeira laranja para vermelha (alto risco). No geral, o Estado do Rio se mantém em bandeira amarela.



Publicidade

Balanço vacinação - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que, até as 9h desta sexta-feira (05.03), 92 municípios registraram 590.471 pessoas imunizadas com a 1ª dose contra a Covid-19. Destas, 149.261 já receberam a 2ª dose. O balanço foi realizado por meio de busca ativa, a partir da gerência de Imunização da Vigilância Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, junto às coordenações/gerências de imunização dos 92 municípios do estado. O balanço é atualizado diariamente e pode ser acompanhado pelo Portal Covid (

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que, até as 9h desta sexta-feira (05.03), 92 municípios registraram 590.471 pessoas imunizadas com a 1ª dose contra a Covid-19. Destas, 149.261 já receberam a 2ª dose. O balanço foi realizado por meio de busca ativa, a partir da gerência de Imunização da Vigilância Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, junto às coordenações/gerências de imunização dos 92 municípios do estado. O balanço é atualizado diariamente e pode ser acompanhado pelo Portal Covid ( https://vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br/vacinometro ).

A SES informa que é fundamental reforçar que a prevenção não pode parar:

- Use mascara sempre que sair de casa;

- Higienize as mãos constantemente;

- Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braco;

- Mantenha o distanciamento mínimo de 1 metro para outras pessoas;

- Evite sair de casa para atividades não essenciais;

- Não compartilhe copos, talheres ou toalhas.