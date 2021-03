Estiveram presentes no encontro: coronel PM Menezes; tenente-coronel PM Cruz; coronel PM João Carlos; tenente-coronel PM Alonso e os delegados Geraldo Rangel de Andrade; Mario Cesar Monerat Viana; Gesner César Bruno; Henrique Vitor Lobato e Avelino da Costa Lima Filho. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 06/03/2021 13:40

Vinte e cinco municípios das regiões Norte e Noroeste Fluminense contam com uma importante ferramenta para combater a criminalidade e reforçar a segurança pública destas áreas. Por meio da 6ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), as Polícias Militar e Civil buscam a integração entre o policiamento ostensivo e investigativo, proporcionando maior compartilhamento de informações e eficiência em ações.

Nessa semana, ocorreu uma reunião coordenada pelo coronel PM Menezes, que está a frente do 6º Comando de Policiamento de Área (CPA) da PMERJ, e pelo chefe do 6º Departamento de Polícia de Área (DPA) da PCERJ, delegado Geraldo Rangel de Andrade Júnior, com o objetivo de criar um planejamento conjunto para ações voltadas a diminuição dos índices de criminalidade da Região, além de buscar entender as dificuldades enfrentadas pelos gestores para buscar resolvê-las. Participaram do encontro os comandantes do 29º BPM (Itaperuna), tenente-coronel Ricardo Alexandre da Cruz Aguiar; do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua), coronel João Carlos Alves Ribeiro e o subcomandante tenente-coronel José Maurício Alonso Pinheiro; o Chefe da P/3 e Subchefe Operacional do 6º CPA além dos delegados da 136ª DP (Santo Antônio de Pádua), Mario Cesar Monerat Viana; 137ª (Miracema), Gesner César Bruno; 140ª (Natividade), Henrique Vitor Lobato e 142ª (Cambuci), Avelino da Costa Lima Filho.



Reunião na 6ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), situada no município de Campos dos Goytacazes, RJ. Foto: divulgação

