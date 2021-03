Entrega do documento de manifestação de interesse de adesão ao consórcio público da Frente Nacional de Prefeitos Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/03/2021 11:00



BOM JESUS DO ITABAPOANA - A segunda cidade do Noroeste Fluminense a divulgar o interesse de adesão ao consórcio público da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) , para a compra pelos municípios da vacina contra a Covid-19 foi Bom Jesus do Itabapoana. Durante uma transmissão ao vivo em sua página do Facebook, o prefeito Paulo Sergio Cyrillo, entregou à secretária municipal de Saúde, Márcia Azevedo, o documento de manifestação dos imunizantes.

Na live, ao lado da secretária de Saúde e do coordenador da Central Covid-19 da pasta, o médico Davyson Gerhardt, o chefe do executivo municipal mostrou ao público um pouco do funcionamento da Central, como a área de triagem, o laboratório, as salas de repouso de pacientes, farmácia e a sala de administração. O prefeito reafirmou que não é verdade as informações que circulam em redes sociais sobre o lockdown na cidade.



"Hoje, a situação do Noroeste do Estado do Rio de Janeiro é de bandeira vermelha, risco alto para Covid-19. Mas, em Bom Jesus, não há aumento demasiado de casos. O que acontece é que a UTI Covid costuma ter 100% de lotação, principalmente com internados de outros municípios", explicou o Dr. Davyson. "Mas não podemos relaxar nas medidas de prevenção, como higienizar as mãos constantemente, usar máscara e evitar aglomerações". Continua após foto.

Funcionamento da Central Covid-19 em Bom Jesus do Itabapoana. Foto: divulgação



Paulo Sergio Cyrillo ressaltou a importância do apoio da população na luta contra a propagação do "novo coronavírus". "Quando a Prefeitura faz um decreto de medidas contra a propagação da Covid, não quer dizer que a gente quer atrapalhar o comércio, a gente quer é prevenir que algo pior venha a acontecer. Não é motivo de desespero, mas de preocupação para que cada um faça a sua parte".



Entrega do documento de manifestação de interesse de adesão ao consórcio público da Frente Nacional de Prefeitos Foto: divulgação desde o início da pandemia até o dia 06 de março, a cidade contabilizava 2.387 infectados pela Covid-19; 21 casos em investigação e 41 pessoas morreram em decorrência de complicações da doença. De acordo com a prefeitura, não há leitos de UTI disponíveis no hospital São Vicente de Paulo (HSVP) - referência do Noroeste Fluminense pela rede SUS no atendimento de infectados que necessitam de tratamento na Unidade de Terapia Intensiva. Bom Jesus do Itabapoana ocupa dois leitos e os outros municípios da Região ocupam as demais vagas. Já na enfermaria, o hospital está com seis vagas ocupadas por bonjesuenses e mais quatro vítimas do novo coronavírus da Região, tendo 30 leitos disponíveis para o Sistema Único de Saúde.

