Miracema: Já vacinados contra a Covid-19 idosos do asilo voltam a ter 'banho de sol". Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 06/03/2021 10:28

MIRACEMA - Após um ano de pandemia, já devidamente vacinados contra o "novo coronavírus", os idosos da Casa dos Pobres São Vicente de Paulo, em Miracema, no Noroeste Fluminense, voltam ao seu tradicional banho de sol na área externa da unidade. A direção da instituição divulgou que o asilo foi o único da região sem nenhum caso de Covid-19 entre os idosos e pede a compreensão de todos que passarem na calçada para obedecerem a demarcação do distanciamento em frente aos bancos. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou a imunização no dia 20 de janeiro, sendo residente da instituição, dona Maria de Oliveira, de 100 anos, a primeira vacina contra a Covid-19.

Dados do último boletim epidemiológico da SMS apontam que o município desde o início da pandemia até o dia 05 de março totaliza 1.651 infectados; 27 pessoas morreram em decorrência de complicações da doença; 10 óbitos estão em investigação; 584 pacientes em isolamento domiciliar e 6 hospitalizados. São 492 casos suspeitos na cidade. Já 1.516 moradores se recuperaram da Covid-19.

Publicidade

Campanha de vacinação municipal - Os moradores de 80 a 84 anos, nos próximos dias 08, 09 e 10, deverão procurar os PSFs ou CIAMC onde estão cadastrados para receberem a imunização. Os pacientes com dificuldade para andar deverão aguardar a vacina em sua residência. É necessário apresentar CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência no ato da imunização.