Por Lili Bustilho

Publicado 08/03/2021 10:49

ITAPERUNA - Comemorando o Dia Internacional da Mulher, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, por meio da Casa do Artesão, vai promover, às 14h desta segunda-feira, 08 de março, uma “Roda de Conversa” com a psicóloga Anna Brum, que vai discorrer sobre o tema: “A mulher no mercado de trabalho e empreendedorismo feminino”. O encontro será virtual e transmitido pelo Instagram da Casa do Artesão pelo link @Casadoartesaoitaperuna