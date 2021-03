Prefeitura de Itaperuna asfalta "Ponte do Claudão". Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 11/03/2021 10:01

ITAPERUNA - Uma das principais vias de acesso do Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, aos bairros Fiteiro, Niterói, Frigorífico, além da zona rural, a chamada "Ponte do Claudão", foi recuperada nesta quarta-feira, 10. Para acabar com os problemas de buracos no local, após o desgaste de um asfalto antigo, a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Obras realizou o trabalho de asfaltamento que custou cerca de R$100 mil reais e foi feito com revestimento de qualidade, com um volume de 253 metros cúbicos e espessura adequada com condições de suportar o trânsito pesado. O recurso veio através de um convênio firmado entre o município e o Departamento de Estradas de Rodagem, do governo do Rio - DER-RJ, com repasses da Assembléia Legislativa do Rio - Alerj.

Em relação a necessidade de recuperação de algumas pavimentações, o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, salienta que “Tem lugares que não adianta maquiar. Nossa meta é recuperar cada vez mais vias com obras com material de qualidade”, disse. Continua após foto.

Prefeitura de Itaperuna asfalta "Ponte do Claudão". Foto: divulgação/PMI

Inaugurada em 1987 pelo saudoso prefeito Cláudio Cerqueira Bastos, a ponte do Claudão, que leva o nome em homenagem a ele, tem 178,8 metros de extensão com largura de oito metros e liga o Centro aos bairros Fiteiro, Niterói, Frigorífico, além da zona rural.

“Nossa cidade precisa de obras para longa duração. Estamos sempre em busca de recursos para fazer o melhor para Itaperuna”, disse o secretário de Obras, Alexandre Pereira da Silva.

