Comércio como bares e afins podem funcionar até as 23 horas, após este horário é permitido somente o atendimento por entrega, ou seja, delivery. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 11/03/2021 18:06 | Atualizado 11/03/2021 18:13

ITALVA - O combate e prevenção à propagação da Covid-19 é uma das maiores preocupações das autoridades de saúde pública, por conta da pandemia, o que ocasiona a tomada de medidas de restrições regulamentadas também por meio de decretos municipais. A cidade de Italva, no Noroeste Fluminense, realiza várias inspeções e ações de vistoria em estabelecimentos com agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) junto com equipes da Vigilância Epidemiológica e Superintendência de Ordem Pública para conter a proliferação do vírus no município. Os órgãos fiscalizadores da prefeitura vêm atuando para exigir o cumprimento do Decreto 2804/2021, em vigência desde o dia 09 de março.

O ato administrativo estabelece que o funcionamento do comércio de bares e afins deve ser somente até as 23 horas, permitido após este horário, somente o atendimento por entrega, ou seja, delivery. Destaca-se também a suspenção até o fim do decreto de atividades de associações futebolísticas, as tradicionais peladas, seja elas em espaços públicos, particulares e Clubes Sociais. O comércio em geral só poderá funcionar com carga máxima de 30% dentro de seus estabelecimentos, incluindo Bares e Restaurantes. O objetivo é não comprometer ainda mais a funcionalidade do comércio italvense.

Publicidade

Dados do último boletim epidemiológico apontam para 950 casos confirmados desde o início da pandemia até o dia 11 de março. Dezesseis moradores morreram em decorrência de complicações da Covid-19. São 31 casos ativos; 28 pacientes som suspeita da doença. O número de recuperados alcança a marca de 903 pessoas.

Italva: Fiscalização do cumprimento do decreto em comércios segue a todo vapor. Foto: divulgação/PMI Italva: Fiscalização do cumprimento do decreto em comércios. Foto: divulgação/PMI Italva: Fiscalização do cumprimento do decreto em comércios conta com a Guarda Civil Municipal. Foto: divulgação/PMI