ITAPERUNA - O Disque Denúncia Noroeste está disponível para informações sobre o homicídio de um jovem de 20 anos, que foi morto a tiros, na noite deste domingo (14), na Rua Alcides Marques, bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Quando os policiais chegaram ao endereço se depararam com o rapaz caído, com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. O médico da equipe de resgate do 21º Grupamento de Bombeiros Militar que estava de plantão confirmou o óbito.

Os militares fizeram contato com um morador, que disse apenas ter ouvido os tiros. Ele autorizou buscas em sua casa e nada de ilegal foi encontrado. Outro jovem foi procurado e o mesmo não estava em casa. PMs foram informados que a vítima havia sido ameaçada de morte por supostos traficantes.

O caso será investigado pela 143ª DP. Informações anônimas que levem a Polícia ao desfecho deste crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.