Após inquérito policial instaurado pela 148ª DP de Italva, no Noroeste Fluminense, teria sido constatado que a vítima morreu com um golpe de faca dado pelo marido. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 17/03/2021 13:12

ITALVA - Um homem de 39 anos considerado foragido da Justiça de Italva, no Noroeste Fluminense, suspeito por assassinar a companheira no ano passado foi preso nesta terça-feira (16/03) no município de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. O DIA conversou com o delegado Dr. Rivelino da Silva Bueno, responsável pelas investigações, que ao receber a informação sobre o paradeiro do foragido entrou em contato com a Polícia Civil do RS tendo sido cumprido o mandado de prisão preventiva pelos agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Os policiais civis foram até o bairro São Giácomo e encontraram o suposto autor do homicídio de sua companheira, na época de 38 anos, em uma residência que supostamente servia como esconderijo para o homem. O crime ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2020, na Rua José de Oliveira, no bairro Boa Vista. O réu no processo por homicídio qualificado pelo feminicídio ficará à disposição do Poder Judiciário, aguardando possível transferência para o sistema prisional do estado do Rio de Janeiro.



Entenda o caso - Após inquérito policial instaurado pela 148ª DP teria sido constatado que a vítima morreu com um golpe de faca dado pelo marido. O corpo da mulher estava caído no chão da cozinha e o objeto que seria a possível arma do crime foi apreendida no local. O suspeito fugiu, e teve a prisão preventiva imediatamente requerida pelo delegado Rivelino.



