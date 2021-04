Rio de Janeiro

Prefeitura do Rio não precisa recorrer de liminar que suspende medidas restritivas, diz PGM

PGM vai encaminhar ao Tribunal de Justiça do Rio um esclarecimento, já que o Decreto 48.761 não foi objeto da decisão. As medidas restritivas para proteção à vida previstas naquele decreto seguem, portanto, válidas no Município do Rio, disseo órgão

Publicado 22/04/2021 17:37 | Atualizado há 22 minutos