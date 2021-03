O número de óbitos confirmados de pacientes na fila de espera subiu para três, no Noroeste do Rio, por ausência de vagas, de acordo com MPRJ. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 18/03/2021 13:33

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo Itaperuna, no Noroeste Fluminense - se reuniu na manhã desta quinta-feira, 18, com prefeitos dos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, São José de Ubá e Varre-Sai para discutir a atual situação de saúde na Região e o possível "colapso" dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS). O DIA conversou com o promotor Dr. Matheus Gabriel dos Reis Rezende, que informou que "cada chefe do executivo reconheceu a importância das medidas restritivas de isolamento vigentes". O MPRJ destacou também durante o encontro que "as atuais medidas não estão sendo atendidas pela população e pontuou a necessidade de revisar a atuação estratégica dos entes federativos." O número de óbitos confirmados de pacientes na fila de espera subiu três na Região por ausência de vagas, segundo o órgão.



Dr Matheus comunicou ainda ao DIA que "uma nova reunião foi marcada para ao sábado (20/03) as 10h, de forma virtual, para os Municípios tentarem apresentar novas medidas conjuntas para evitar que novas vidas sejam perdidas e o agravamento da situação".

DADOS DE OCUPAÇÃO DE LEITOS UTI COVID-19 - Os municípios do Noroeste Fluminense seguem há uma semana, na zona vermelha, segundo o último mapa de risco da Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), o que representa o risco alto para o contágio da doença. O SUS já sente esse reflexo com 100% das vagas ocupadas - desde a última segunda-feira (15) - nos leitos de UTI que atendem pacientes em estado mais grave do "novo coronavirus". O MPRJ acompanha a situação da saúde pública no interior Fluminense e, de acordo com o promotor do Núcleo de Itaperuna, a Central de Leitos da pasta estadual o informou que as vagas da rede SUS, de UTI no Noroeste do Rio, estão todas ocupadas, sendo quarenta delas em Bom Jesus do Itabapoana; outras dez em Itaperuna e seis em Miracema.



FILA DE ESPERA - Dados obtidos pelo DIA no fim da manhã de hoje (18) junto ao Ministério Público ainda apontam que sete pessoas aguardam na fila de espera por leitos. O número de óbitos confirmados de pacientes na fila de espera subiu três na Região por ausência de vagas.



O último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Bom Jesus do Itabapoana onde está situado o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) que é uma das grandes referência no tratamento da rede pública nos casos mais graves da Covid-19, apontam que a unidade possuía no dia 17, oito pacientes da cidade e outros trinta e dois dos demais municípios internados na UTI.

COMUNICADO SES-RJ - Confira na íntegra a nota enviada ao DIA após o questionamento sobre a abertura de novas vagas e a atual situação da Região.

"A Secretaria de Estado de Saúde (SES) esclarece que, nesta terça-feira (17.03), a rede SUS que atende ao estado do Rio de Janeiro conta com 4.083 leitos. Desses, 3.506 leitos foram disponibilizados pelas redes federal, estadual e municipais para a regulação unificada de Covid-19, que permite a internação em qualquer leito SUS disponível, independentemente do município de origem do paciente. A SES ressalta que esses são dados flutuantes e mudam de acordo com a inserção ou retirada de leitos da regulação pelos municípios e hospitais federais, além de fatores como limpeza, manutenção, impedimentos, bloqueios e falta de RH.



No dia 15.03 havia 4.111 leitos disponíveis para Covid no estado do Rio, de acordo com as vigilâncias sanitárias municipais, além da rede estadual e federal. Na regulação unificada, eram 3.334 leitos operacionais, estando 2.795 ocupados. Portando, em 24 horas, houve um aumento de 172 leitos na regulação.



A taxa de ocupação e o número de pacientes aguardando regulação variam ao longo do dia. A SES reforça que vem trabalhando diuturnamente para aumentar o número de oferta de leitos e, na última semana, ampliou o atendimento em 98 leitos, sendo 93 de UTI. Além disso, o Governo do Estado recomendou às prefeituras que se unam em uma força-tarefa para a abertura de vagas e que elas sejam disponibilizadas na central de regulação unificada.