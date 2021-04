Prefeitura iniciou nesta manhã a limpeza das ruas que foram mais afetadas pelas fortes chuvas. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 01/04/2021 12:03 | Atualizado 01/04/2021 12:05

ITALVA - Uma forte chuva com rajadas de ventos, acompanhadas de queda de granizo, atingiram diversos pontos do município de Italva, no Noroeste Fluminense, no início da noite desta quarta-feira (31/03). O temporal alagou várias ruas da cidade, principalmente o Centro e o bairro São Caetano, onde algumas residências foram tomadas pelas águas da chuva. O distrito de Guarnieri, que já estava com problemas no fornecimento de energia elétrica por conta da tempestade da noite anterior, teve o serviço mais prejudicado. Moradores da localidade até a manhã de hoje (01) permaneciam sem luz. O DIA fez contato com a Enel, mas até o fechamento desta reportagem não obteve resposta sobre o restabelecimento do serviço. Continua após o vídeo.



Temporal com granizo em Italva, no Noroeste Fluminense, assusta moradores; ruas ficaram alagadas e locais sem energia.#ODia pic.twitter.com/Ed8fJa1iJb — Jornal O Dia (@jornalodia) April 1, 2021 Temporal com granizo em Italva, no Noroeste Fluminense, assusta moradores; ruas ficaram alagadas e locais sem energia.#ODia pic.twitter.com/Ed8fJa1iJb — Jornal O Dia (@jornalodia) April 1, 2021 ">

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve chamado de emergência. O DIA foi informado pelo departamento de comunicação da prefeitura que apesar da tempestade a cidade não possui desalojados nem desabrigados. As secretarias municipais de Obras e do Meio Ambiente iniciaram nesta manhã a limpeza das ruas que foram mais afetadas. Os trabalhos seguirão sendo realizado conforme a programação da pasta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve chamado de emergência. Ofoi informado pelo departamento de comunicação da prefeitura que apesar da tempestade a cidade não possui desalojados nem desabrigados. As secretarias municipais de Obras e do Meio Ambiente iniciaram nesta manhã a limpeza das ruas que foram mais afetadas. Os trabalhos seguirão sendo realizado conforme a programação da pasta.

Prefeitura iniciou nesta manhã a limpeza das ruas que foram mais afetadas pelas fortes chuvas. Foto: Divulgação/PMI

