Candidatos devem se inscrever até o dia 26 de abril . Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 10/04/2021 12:00

O Instituto Federal Fluminense (IFF) publicou o Edital N° 57/2021, referente ao Processo Seletivo para Ingresso em Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, o Proeja. Os interessados devem realizar a inscrição, gratuita e online, até 22h do dia 26 de abril, preenchendo o cadastro no Portal de Inscrições do IFF (para os candidatos ainda não cadastrados) e o questionário socioeconômico. O Anexo II do edital traz recomendações para a realização das inscrições.



Nesta edição, devido à pandemia da Covid-19 e, consequentemente, à necessidade de distanciamento social, a seleção dos candidatos será realizada por meio de sorteio público eletrônico.



Lista dos inscritos - Será divulgada no dia 28 de abril, no Portal de Seleções. Essa listagem conterá uma coluna chamada “número para sorteio”, em que será dado um número para cada candidato. Esses números serão sorteados aleatoriamente, independentemente da quantidade de vagas disponíveis. O sorteio será transmitido no canal oficial do IFF no Youtube, o IFFTube, dia 29 de abril, às 11h, e será gravado e disponibilizado no Portal do IFF e no Portal de Seleções.



O software usado pelo IFF também é utilizado por outros Institutos Federais. Este programa sorteia aleatoriamente a ordem dos números por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.



Transparência - Para fins de auditoria, é importante observar o campo “Semente xxxxxxxxxxxxx”, uma sequência de 13 números que garante a aleatoriedade do processo e permite, inclusive, a reprodução de determinado sorteio já feito, com resultado idêntico.



No dia 29 de abril, após a realização do sorteio, serão divulgadas a lista oficial do sorteio e a “semente” utilizada. Após o sorteio, o resultado será processado de acordo com a ordem de classificação dos candidatos, respeitadas as vagas em que concorrem e a distribuição das vagas estabelecidas neste edital. O resultado final está previsto para o dia 05 de maio.



Proeja - Essa modalidade é voltada aos candidatos que atendam aos seguintes pré-requisitos mínimos a serem comprovados, com documentação, no ato da matrícula: Idade mínima de 18 anos; Ensino Fundamental completo ou certificado de conclusão do Ensino Fundamental com base no resultado do ENCCEJA ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas públicos de ensino.



Vagas - São 110 vagas, no turno da noite, para o ano letivo de 2021 – 1° Semestre, nos seguintes campi e cursos:



Campus Campos Centro - Eletrotécnica;



Campus Itaperuna - Eletrotécnica;



Campus Macaé - Logística.



Matrícula



Os candidatos aprovados que concorrerem para o Campus Itaperuna deverão efetuar a matrícula, online, nos dias 10 a 12 de maio. Já os aprovados que concorrerem para aos Campi Campos Centro e Macaé deverão se matricular, também de modo online, nos dias 21 a 23 de junho. O procedimento será divulgado junto com o resultado final.



Atividades Pedagógicas Não Presenciais - Excepcionalmente, e enquanto perdurar a emergência em saúde pública ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, as aulas ocorrerão através de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP) com a utilização de equipamentos digitais como celulares, tablets ou computadores e internet.