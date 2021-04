Batalhões do interior com novo comandante: Troca no comando do 6° CPA da PMERJ. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/04/2021 12:52

A solenidade de passagem de comando do 6° Comando de Policiamento de Área (6º CPA) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro aconteceu nesta quarta (21/04), na sede da 6ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense. Assumiu o comando o Cel PM Ibiapina no lugar do Cel PM Menezes. Participou da cerimônia que seguiu as determinações dos protocolos de prevenção à Covid-19, o subcomandante do referido CPA, Coronel PM Eduardo Castelano

O Coronel PM Rodrigo Ibiapina Chiaradia antes da nova missão comandava o 25° BPM (Cabo Frio) e já comandou três das quatro Unidades subordinadas ao 6º CPA, são elas 8º BPM (Campos); 32º (Macaé) e 36º BPM (Santo Antônio de Pádua), além também de já ter sido Subchefe do Estado Maior Operacional do 6º CPA. Continua após o vídeo.

Marcelo Menezes de Nogueira deixou o comando do 6º CPA e assumiu nesta quinta-feira (23/04) o Comando de Polícia Especializada (CPE), no Rio de Janeiro, que congrega importantes unidades da corporação como: BPRV, BPVE, RECOM, RPMONT, BEP, BPTUR e GPFER.



Enquanto Menezes esteve à frente do 6º CPA, foram aprendidos nas Unidades subordinadas (8º, 29º, 32º e 36º BPM) 684 kg de entorpecentes, 343 armas de fogo e 2.099 pessoas presas por cometimento de ilícitos penal. No Sistema de Metas houve redução em 14 % da letalidade violenta, 24 % do roubo de veículos, 26 % de roubo de rua e 92 % de roubo de carga. Outro marco da gestão do Cel PM Menezes foi a imunização com a 1ª dose da vacinação contra a Covid-19 de todo o efetivo do 6º da 8ª ISP (Polícia Militar e Civil) e parte significativa das demais unidades.

