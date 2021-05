Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana: Detran-RJ oferece vagas para mutirão no sábado (08. Divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 06/05/2021 11:44

O Detran.RJ vai promover mais um mutirão neste sábado (08/05), em 81 postos, em todo o Estado do Rio, entre estes no Noroeste Fluminense, nos municípios de Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana. Serão ofertadas 6.860 vagas para serviços de habilitação, veículos e identificação civil. Este será o 24º mutirão realizado pelo órgão, para diminuir a demanda represada criada com a pandemia. Para evitar aglomerações, o atendimento será mediante agendamento prévio.

Os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança de categoria, adição de categoria, alteração de dados e troca de CNH permissão para definitiva (PPD), serão disponibilizados das 10h às 16h, nos seguintes postos: Araruama, Barra da Tijuca (Aerotown), Cabo Frio, Campo Grande (Detran-Oeste), Campos dos Goytacazes, Ceasa, Center Shopping, Detran – Sul (Gávea), Guadalupe, Guapimirim, Ilha do Governador, Itaboraí (Venda das Pedras), Itaperuna, Macaé, Magé, Maricá, Mesquita, Niterói Shopping, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraty, Queimados, Resende, Rio Bonito, São Fidélis, São Gonçalo (Rocha), Sede (Centro do Rio), Shopping Via Brasil, Sulacap, Teresópolis, Três Rios, Vaz Lobo, Vila Isabel, Volta Redonda e West Shopping.

Para quem precisa realizar transferência de propriedade, primeira licença, troca de município, troca de jurisdição, mudança para placa Mercosul, baixa e inclusão de alienação, mudança de cor, blindagem, inclusão de combustível, troca de categoria, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, alteração de características e 2º via do CRV, os postos disponíveis para agendamento são: Infraero, Nova Iguaçu, Reduc, Itaboraí, Haddock Lobo, Nilópolis, Mesquita, Valença, Cordeiro, Volta Redonda, Barra Mansa, Itaperuna, Vassouras, Bom Jesus do Itapaboana, Macuco e Barra do Piraí. O atendimento será das 8h às 17h.



Portanto, o usuário deve marcar o serviço pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo Teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas serão disponibilizadas a partir do meio-dia desta quarta-feira (05/02).



“Vamos continuar oferecendo o mutirão aos sábados, para que o usuário tenha mais um dia como opção para realizar nossos serviços. Entendemos que o momento é difícil e, com isso, estamos realizando o atendimento seguindo todos os protocolos sanitários, protegendo usuários e funcionários”, explicou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



Para realizar a segunda via da identidade ou emitir a carteira SEAP, o atendimento será das 8h às 16h, nas seguintes unidades: sede (Centro do Rio), Américas Shopping, Araruama, Barra Mansa, Cabo Frio, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Center Shopping, Ilha do Governador, Itaguaí Shopping Mix, Largo do Machado, Macaé, Macuco, Méier, Mesquita, São Gonçalo (Neves), Nova Friburgo, Paraty, Parque Maré, Parque Shopping Sulacap, Petrópolis, Saracuruna, São Gonçalo (Rocha), São João de Meriti, Shopping Iguatemi, Shopping Jardim Guadalupe, Teresópolis, Valença, Vaz Lobo e West Shopping.



O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.