Apreensão registrada na 143ª DP.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 16/06/2021 22:22

ITAPERUNA - Dois rádios comunicadores e uma balança de precisão foram apreendidos no Morro da Alegria, bairro São Matheus, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram verificar informações sobre carga de droga escondida na Rua Benedita Viana da Silva e iniciaram buscas.

O material foi encontrado em um terreno baldio, perto de uma árvore. Foram feitas buscas para localizar o proprietário dos materiais, mas o mesmo não foi encontrado até o fechamento desta reportagem. A apreensão seguiu para ser registrada na 143ª DP.