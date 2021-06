O fato foi registrado na 136ªDP. - Foto: divulgação

Publicado 16/06/2021 22:27

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Uma pistola 9mm com carregador alongado; 38 munições do mesmo calibre; duas granadas letais; 125 pinos de cocaína; 103 buchas de maconha; além de dois aparelhos celular e vasto material para embalar as drogas foram apreendidos no bairro Campo Grande, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense.

Policiais do 36° BPM (Pádua) foram à Rua Sebastião Machado verificar a informação de um possível traficante em companhia de um adolescente. Ao perceberem a presença policial os suspeitos fugiram, mas os militares conseguiram alcançar um deles. O detido foi levado para o local de onde teria se evadido e de acordo com a Polícia, durante buscas todo o material ilícito foi encontrado. O fato foi registrado na 136ªDP onde o suspeito ficou preso à disposição da Polícia Civil.