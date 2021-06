O fato foi registrado na 135ª DP de Itaocara. - Foto: divulgação

O fato foi registrado na 135ª DP de Itaocara.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/06/2021 18:05

ITAOCARA - Dois homens, de 20 e 28 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas no bairro Eucalipto, em Itaocara, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram à Rua Antônio Merlin verificar informações sobre o jovem que estaria transportando entorpecentes do município de Cambuci, onde reside, para vender a droga junto com o outro suspeito em Itaocara. Os militares teriam visto o mais novo em atitude suspeita e ao perceber a presença policial ele teria feito um brusco movimento com as mãos por cima do portão de uma casa situada no local. Imediatamente foi realizada a abordagem. O mais velho estava dentro da referida residência com o portão trancado com cadeado, mas foi solicitado pelos agentes que a porta fosse aberta sendo apreendido durante buscas 16 sacoles de cocaína (5,30 gramas); duas buchas de maconha (9 gramas); um aparelho celular e R$ 184.

O fato foi registrado na 135ª DP e a dupla autuada com base no art. 33 da lei 11.343/06. Os dois envolvidos serão apresentados em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhados ao sistema prisional onde devem ficar à disposição da Justiça. O material foi encaminhado ao PRPTC de Pádua.