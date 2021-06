O fato foi registrado na 139ª DP de Porciúncula. - foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/06/2021 08:08

PORCIÚNCULA - Um homem de 46 anos, foi preso em flagrante por tentativa de roubo, na Rua Deputado Luiz Fernando Linhares, Centro de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Ele estaria armado com faca quando tentou roubar o aparelho celular de uma senhora de 82 anos.

Duas testemunhas escutaram a idosa gritando e foram ver o que estava acontecendo. De acordo com a Polícia, o suspeito notou que estava sendo observado e fugiu de bicicleta.

Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia foram acionados e informados do modelo e cor da bicicleta, bem como detalhes das roupas do suspeito. O homem foi localizado na casa dele e levado à delegacia. A vítima o reconheceu como autor do crime. Foram encontradas as roupas, bicicleta e faca, mencionadas à polícia.

Na 139ª DP, foram constatadas 26 anotações criminais do envolvido, que estava cumprindo prisão domiciliar. O homem foi autuado por tentativa de roubo e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. Ele deverá ser apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.