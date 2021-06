Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp (022) 999801177. - Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 22/06/2021 19:42

Bom Jesus do Itabapoana - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre a tentativa de homicídio que vitimou um homem de 30 anos no bairro Bela Vista, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. A vítima deu entrada no Posto de Urgência do Hospital São Vicente de Paulo, na noite desta segunda-feira (21), com ferimento no rosto provocado por disparo de arma de fogo. O tiro entrou pela bochecha do lado direito e saiu pela região occipital esquerda. O paciente foi encaminhado ao centro cirúrgico.

O homem foi surpreendido pelo atirador quando estava na Rua Francisco Teixeira Reis. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia foram acionados e fizeram várias buscas, mas o infrator não havia sido localizado até a publicação desta reportagem. A tentativa de homicídio foi registrada na 144ª DP. Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp (022) 999801177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.