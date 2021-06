O fato foi registrado na 136ª DP. - Foto: divulgação

O fato foi registrado na 136ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 23/06/2021 12:50

Miracema - Um homem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no bairro Demétrio, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) em patrulhamento pela Rua João D’ Agosto avistaram o suspeito que ao perceber a aproximação da viatura empreendeu fuga, sendo alcançado. Foi apreendido um revólver cal. 38; quatro munições cal. 38 intactas e 25 pinos de cocaína.

O fato foi registrado na 136ª DP onde o envolvido foi autuado com base no art. 33, da lei 11.343/06 e art. 16 da lei 10.826/03, permanecendo preso aguardando apresentação na Audiência de Custódia.