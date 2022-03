Silvano Rodrigues da Silva, o Vaninho (PSC) - Divulgação

Publicado 09/03/2022 10:41

Vaninho, 44 anos, começou na carreira política como presidente da Associação de Moradores do bairro Vila Odete. Atualmente, é vereador pelo segundo mandato. No ano passado, administrou a cidade por seis meses como prefeito interino. Seu vice é o vereador Dudu Pereira (PRTB), de 41 anos. Confira abaixo as propostas:

SAÚDE

"Vamos implantar o Centro de Especialidades Clínicas, com cardiologista, neurologista, oftalmologista, entre outros. Contaremos com toda a estrutura e equipamentos necessários. Nosso objetivo é desafogar o Hospital com a construção de seis novos postos de saúde e implantar os programas de entrega de medicamentos, o agendamento de consultas e exames pela internet, além de hemodiálise e Oncologia."

EDUCAÇÃO

"Com intuito de gerar uma gestão eficiente na Educação, no nosso mandato, vamos realizar programas de capacitação profissional voltado para os professores da Rede Municipal de Ensino, além de melhorar a estrutura e gerenciamento do transporte escolar rural e urbano. Investiremos ainda na climatização de 100% das salas de aula da Rede Municipal e implantar o Programa Bolsa Universitária Municipal."

ECONOMIA

"Muito mais do que trazer novas empresas, capacitar os moradores para trabalhar nas indústrias e comércio local será prioridade. Para isso, vamos criar cursos de capacitação para os jovens, criar um programa de incentivo para que as empresas contratem para o primeiro emprego e vamos desburocratizar a abertura de alvará para que cada vez mais pessoas possam abrir seu comércio dentro de nossa cidade."

SOCIAL

"Conheço de perto as necessidades de Itatiaia em todos os segmentos. Através de medidas e ações eficazes, vou trabalhar para manter a integração e articulação de toda a rede de assistência social do munícipio – público e privada. Ampliar atendimento do CRAS e CREAS, para que mais pessoas e grupos familiares sejam beneficiados dentro de suas necessidades."

TURISMO

"Um dos principais geradores de emprego e renda, o turismo em nosso governo vai ser tratado como ele merece. Vamos atualizar o inventário turístico que está defasado desde 2006 e vamos criar novos atrativos, para a cidade inteira. Entre as propostas, estão a construção de Centro de Exposição, a criação da Feira do Artesão e a criação dos festivais de verão e inverno em Penedo, Maromba e Maringá."

Como você espera que seu governo seja conhecido?

"Gestão Eficiente. Não existe forma de melhor para expressar como eu espero que me governo seja reconhecido. Seja na saúde, seja na educação ou em qualquer outra área de nosso mandato, a gestão eficiente dos recursos será a nossa prioridade. Enquanto prefeito interino, durante seis meses provei que com comprometimento e uma boa gestão, podemos e vamos colocar Itatiaia no rumo certo."