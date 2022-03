Urna eletrônica - Divulgação - TSE

Publicado 11/03/2022 10:09

A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (Cave) realiza neste sábado (12), às 9h, a solenidade de sorteio das duas urnas eletrônicas que passarão por auditoria nas eleições suplementares de Itatiaia. Aberta à imprensa, a cerimônia será na sede do TRE-RJ, com transmissão ao vivo no perfil oficial do TRE-RJ no Facebook. Liderado pelo presidente da Cave, juiz Marcel Laguna Duque Estrada, o sorteio é público. Partidos políticos, o Ministério Público Eleitoral (MPE) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) são convidados a participar da cerimônia.

Uma das urnas sorteadas será submetida à auditoria para verificação. No sábado, representantes de partidos políticos e de entidades fiscalizadoras entregam ainda as cédulas de papel, preenchidas com números dos candidatos reais que concorrem em Itatiaia. Esses votos em papel são depositados em urnas de acrílico, que são lacradas em seguida. No domingo (13), as urnas serão abertas e integrantes da equipe de apoio da Cave irão digitar os votos manuais na urna eletrônica levada para a sede do TRE-RJ e instalada numa seção eleitoral monitorada por câmeras.

O resultado obtido pela apuração do voto em papel deve ser idêntico ao resultado da apuração do voto eletrônico. A comparação dos dois resultados na auditoria demonstra a inexistência de desvios de voto na mídia (software) usada nas urnas e, portanto, de fraude no processo eletrônico de votação. As mídias de candidatos são geradas a partir de uma única matriz, por isso, são idênticas em todas as urnas eletrônicas utilizadas nas eleições suplementares do município.

Auditoria na seção eleitoral

Já a outra urna sorteada neste sábado (12) passará pela auditoria para verificação da autenticidade e integridade dos sistemas, que acontece também no domingo do pleito, na seção eleitoral em Itatiaia. Comandada pelo juiz eleitoral, o procedimento ocorre antes do início da votação, que tem início às 7h. O objetivo é verificar a autenticidade (assinaturas digitais) e a integridade (resumos digitais) das mídias (softwares) instaladas nas urnas eletrônicas.