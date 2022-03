Foram inseminadas 78 urnas eletrônicas ao todo, sendo 12 de contingência - Divulgação

Publicado 10/03/2022 09:12

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realizou nesta quarta-feira (9) a cerimônia de inseminação e lacração das urnas eletrônicas que serão utilizadas na eleição suplementar de Itatiaia, no próximo domingo (13). A atividade aconteceu na Central de Armazenamento de Urnas Eletrônicas do TRE-RJ, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, Foram preparadas 78 urnas eletrônicas, sendo 12 de contingência, que só serão utilizadas em caso de necessidade.

Durante a inseminação, os dados dos candidatos e eleitores são transferidos para as urnas. Depois, os equipamentos são lacrados com lacres criados pela Casa da Moeda, que garantem a inviabilidade da urna até o encerramento das eleições. O procedimento foi acompanhado pelo juiz da 198ª Zona Eleitoral de Itatiaia, Hindenburg Kohler da Silva, pela promotora eleitoral do município, Laura Maia, e a chefe de cartório, Consuelo Toledo.